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18:41, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

Хакеры из Killnet объявили крупнейшую атаку и нарушили работу аэропортов Европы

Хакеры из Killnet атаковали Евроконтроль, что привело к задержкам авиарейсов в Европе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Хакеры из Killnet объявили одну из крупнейших атак в истории объединения и атаковали Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль). Как сообщили сами члены группировки в беседе с «Лентой.ру», их действия уже нарушили работу некоторых европейских аэропортов и привели к задержкам рейсов.

«Это одна из крупнейших атак Killnet за все время существования объединения, она доставит серьезные неудобства всем европейским авиалиниям и аэропортам стран региона, входящим в НАТО. Например, к этому моменту с серьезными задержками отправляются рейсы из аэропорта Брюсселя, где находится штаб-квартира Евроконтроля», — констатировал глава группировки, известный под ником Killmilk.

В сообщении в своем официальном Telegram-канале члены объединения подчеркнули, что Евроконтроль, хотя и кажется внешне безобидной организацией, на самом деле имеет тесные связи с блоком НАТО, а также оказывает поддержку украинскому правительству.

«DDoS-атака будет идти на протяжении 100 часов. Сайт Евроконтроля и вся его сетевая инфраструктура уже тоже парализованы и выведены из строя, также пострадал общий центр управления сетью организации», — сказал Killmilk.

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Основная задача Евроконтроля — обеспечение безопасности и эффективности воздушного движения в европейском пространстве. Он сотрудничает со всеми участниками и организаторами перелетов, внедряет общие процедуры и стандарты. Де-факто Евроконтроль координирует авиатрафик в режиме реального времени, прогнозирует изменение его потоков и пытается внедрять современные технологии для повышения безопасности.

Ранее хакерам из объединения Killnet удалось получить доступ к секретным данным стран НАТО, которые могут представлять интерес для России. Об этом «Ленте.ру» рассказал лидер группировки Killmilk, уточнивший, что в ходе масштабной DDoS-атаки хакерам удалось парализовать как минимум 60 процентов электронной инфраструктуры альянса.

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Вениамин Лыков
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