19-летняя дочь Вячеслава Малафеева высказалась о своих откровенных фото и видео

Дочь Малафеева прокомментировала свои откровенные кадры фразой «не стыжусь своего тела»

Дочь российского футболиста Вячеслава Малафеева Ксения Малафеева оценила свои откровенные кадры фразой «не стыжусь своего тела». Ее комментарий публикует «СтарХит».

Переехавшая в Дубай 19-летняя девушка размещает в соцсетях фото и видео, где предстает полуобнаженной, что не одобряет ее семья — отец и мачеха, которая воспитывала ее после гибели матери. При этом россиянка указала, что не считает свой контент проблемным.

«Я не стыжусь своего тела, я могу выложить откровенные видео. Мне нет дела до того, кто что будет говорить. Людям, которые меня по-настоящему любят, вообще по фигу, что я выкладываю», — рассказала она.

В то же время собеседница издания отметила, что в настоящее время не получает материальной помощи от родителей и не общается с ними, но созванивается с младшими братьями.

В октябре 2021 года Вячеслав Малафеев рассказал о проблемах уличенной в наркоторговле Ксении. Он обратил внимание на психологические проблемы дочери, с которыми она до сих пор не может справиться.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Мать девушки погибла в ДТП в 2011 году.