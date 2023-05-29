19-летняя дочь Вячеслава Малафеева высказалась о своих откровенных фото и видео
Дочь российского футболиста Вячеслава Малафеева Ксения Малафеева оценила свои откровенные кадры фразой «не стыжусь своего тела». Ее комментарий публикует «СтарХит».
Переехавшая в Дубай 19-летняя девушка размещает в соцсетях фото и видео, где предстает полуобнаженной, что не одобряет ее семья — отец и мачеха, которая воспитывала ее после гибели матери. При этом россиянка указала, что не считает свой контент проблемным.
«Я не стыжусь своего тела, я могу выложить откровенные видео. Мне нет дела до того, кто что будет говорить. Людям, которые меня по-настоящему любят, вообще по фигу, что я выкладываю», — рассказала она.
В то же время собеседница издания отметила, что в настоящее время не получает материальной помощи от родителей и не общается с ними, но созванивается с младшими братьями.
В октябре 2021 года Вячеслав Малафеев рассказал о проблемах уличенной в наркоторговле Ксении. Он обратил внимание на психологические проблемы дочери, с которыми она до сих пор не может справиться.
Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Мать девушки погибла в ДТП в 2011 году.