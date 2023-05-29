Центр культурного развития открылся в Нальчике

Центр культурного развития начал работу в Нальчике

В Нальчике начал работу центр культурного развития. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что инициатива создания проекта площадью около двух тысяч квадратных метров принадлежит главе республики Казбеку Кокову.

В центре планируется проводить выставки и кинопоказы, также обустроен концертный зал на 177 мест, музейно-выставочные площади, библиотека и помещения для занятий творчеством. На базе центра начались занятия художественной студии, клубного объединения Валеологического клуба «Анна», для людей старшего поколения и медицинского клуба.

Здание центра имеет форму цветка. Как рассказали в правительстве, это современное культурное и общественное пространство с новыми архитектурными решениями, которое реализует концепцию общего и игрового образования, популяризацию культуры.