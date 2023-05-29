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12:07, 29 мая 2023Культура

Сериал «Дом дракона» захотели продлить до четвертого сезона

Deadline: сериал «Дом дракона» захотели продлить как минимум до четвертого сезона

Кадр: телесериал «Дом дракона»

Сериал HBO «Дом дракона» будет продлен как минимум до четвертого сезона. Об этом пишет Deadline.

По словам одного из топ-менеджеров HBO Франчески Орси, «Дом Дракона» рассматривается каналом как невероятно успешный проект, который превзошел все ожидания. Она отметила, что писатель Джордж Мартин и шоураннер проекта Райан Кондал собираются встретиться после забастовки сценаристов. «Изначально они планировали встретиться до нее, чтобы выяснить, в какой момент заканчивать сериал. Четыре сезона? Я не думаю, что будет меньше четырех. Возможно, больше. Посмотрим», — сказала она.

Ранее канал HBO объявил о старте съемок второго сезона «Дома дракона».

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. Принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

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    Варвара Кошечкина
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