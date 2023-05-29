Пьяный российский подросток за рулем авто устроил ДТП с пострадавшей

Под Иркутском 13-летний пьяный подросток за рулем внедорожника устроил ДТП с пострадавшей

В Нижнеудинске 13-летний подросток на внедорожнике врезался в другой автомобиль, есть пострадавшая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным ведомства, мальчик сел за руль Mitsubishi Montero Sport. Он выехал на перекресток, но не справился с управлением и врезался в Honda Fit. В результате ДТП водителя легкового авто госпитализировали с травмами. Отмечается, что подросток был пьян.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 12.7 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством») КоАП РФ. Кроме того, родителей фигуранта привлекли к административной ответственности по статье 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ.