Россиянин нашел в опилках ружье и подарил его приятелю за спиртное

Житель Вологодской области получил условный срок за хранение найденного в опилках ружья

Кадуйский районный суд Вологодской области вынес приговор 38-летнему местному жителю, который нашел охотничье ружье и подарил его приятелю в знак благодарности за привезенное спиртное. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Ему назначено наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Из материалов дела следует, что с 1 сентября по 31 октября 2021 года подсудимый был на территории деревообрабатывающего завода в поселке Кадуй и нашел там в древесных опилках обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья Sauer. Находку он оставил себе и хранил в гараже.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил подарить оружие знакомому, который привез ему алкоголь. Он положил ружье в багажник машины приятеля со словами «потом посмотришь, что там».

Знакомый, увидев оружие, сдал его в полицию и сообщил о дарителе, после чего подсудимый стал фигурантом уголовного дела. Он частично признал вину, пояснив, что умысла на сбыт оружия у него не было.

