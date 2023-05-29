Россиянам назвали самый токсичный мусор в квартире

Эпидемиолог Тихонова назвала пищевые отходы самым токсичным мусором в квартире

Наиболее опасным для жителей квартир оказалось скопление пищевых отходов. Самый токсичный мусор в доме, который может спровоцировать серьезные заболевания, назвала россиянам эксперт по эпидемиологии «Инвитро» Дарья Тихонова. Своим мнением она поделилась с изданием «Аргументы и факты».

По словам специалистки, в этом типе мусора быстрее всего начинаются процессы гниения и разложения. Пищевые отходы становятся источником не только неприятного запаха, но и служат благоприятной средой для размножения плесневых грибов — они в процессе жизнедеятельности выделяют микотоксины, которые плохо влияют на здоровье. Следствием этого может стать инфекционное заболевание аспергиллез, предупредила Тихонова.

Эксперт добавила, что пищевые отходы также служат приманкой для насекомых — например, тараканов и мух. Эти живые существа создают дополнительный риск для здоровья, так как беспрепятственно перемещаются по канализационным трубам, мусоропроводам, подвалам и чердакам и переносят патогенные микроорганизмы — возбудителей сальмонеллеза, дизентерии, яиц остриц и лентецов.

Тихонова крайне не советует хранить просроченные продукты в холодильнике, так как от них может пострадать рядом стоящая свежая пища. Такое соседство, по словам эксперта, чревато пищевой токсикоинфекцией (ПТИ) — это группа острых кишечных инфекций, развивающихся после употребления пищи, контактирующей с патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. Сократить риски опасных заболеваний поможет регулярное мытье холодильника, проверка продуктов на наличие плесени и своевременная утилизация испорченной пищи.

Среди прочего опасного для жильцов квартиры мусора Тихонова назвала лакокрасочные материалы — при испарении они выделяют в окружающую среду органические растворители, разбавители, красители, содержащие свинец. Вдыхание этих компонентов способно вызвать тошноту, рвоту и головную боль. Кроме того, специалистка не советует накапливать дома неработающие батарейки и рекомендует выбрасывать их в специальные контейнеры. Дело в том, что под влиянием внешней среды эти элементы питания выделяют токсичные вещества — свинец, ртуть, никель, кадмий, марганец и прочие, которые крайне негативно влияют на здоровье человека.

