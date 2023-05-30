Двое мужчин напали на российского полицейского и попали под следствие

В Амурской области арестовали двоих пьяных мужчин, наехавших на авто на сотрудника полиции

В Амурской области арестовали двоих мужчин 28 и 29 лет, напавших на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 26 мая 2023 года в Тынде на перекрестке улицы Красная Пресня и федеральной автодороги «Лена» пьяный фигурант наехал на правоохранителя, который пытался остановить его. Кроме того, знакомый водителя также набросился на сотрудника МВД. В результате полицейского госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.