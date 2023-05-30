Перспективы дела в связи с возможной госизменой Зеленского оценили

Политолог Мезюхо исключил развитие дела в связи с возможной госизменой Зеленского

Попытки добиться уголовного разбирательства против президента Украина Владимира Зеленского из-за обвинений в возможной госизмене вряд ли получат дальнейшее развитие, считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил ситуацию с начатым разбирательством в отношении украинского лидера.

«Украинская правовая система работает таким образом, что возбуждение уголовного дела не означает моментальное ограничение гражданина в правах. Более того, по крайней мере, раньше уголовные дела в рамках украинской правовой системы могли возбуждаться просто по заявлению гражданина. Государственно бюро расследований (ГБР) Украины подойдет к этому вопросу формально», — заявил специалист.

Перспектив эти расследования не имеют Иван Мезюхо политолог

Более того, он поставил под сомнение слова депутата Верховной рады Гео Лероса, который и сообщил, что суд обязал ГБР открыть уголовное дело против Зеленского. Политолог подчеркнул, что Лерос в данном случае является заинтересованной стороной.

«Я бы делил на два информацию, поступающую от Гео Лероса, который является обиженным на Зеленского человеком. Именно этого депутата исключили из фракции "Слуга народа". Подозреваю, что Гео Лерос сам же писал заявления в ГБР Украины, чисто формально они могли послужить основанием для открытия уголовных дел. На мой взгляд, эти дела могут быть так же быстро закрыты, в том числе и согласно правовым механизмам, которые действуют на Украине», — пояснил Мезюхо.

Ранее украинский депутат Гео Лерос сообщил, что суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой главы государства Владимира Зеленского и членов его команды. Лерос уточнил, что президента, главу его офиса Андрея Ермака, замглавы офиса Романа Машовца, бывшего главу СБУ Ивана Баканова и бывшего замсекретаря совета нацбезопасности и обороны Руслана Демченко следует допросить «как главных фигурантов назначения агентов ФСБ в СБУ». По его словам, они должны дать показания и рассказать, «кто и сколько заплатил им за эти назначения».