Путин заявил о вынужденном ответе на развязанную Киевом войну в Донбассе

Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на развязанную Киевом войну в Донбассе

Россия была вынуждена ответить на войну, которую развязал Киев в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Путин во время проведения церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля заявил, что враг девять лет ведет войну, а Россия пытается ее прекратить с помощью специальной военной операции (СВО).