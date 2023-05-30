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19:47, 30 мая 2023Среда обитания

Раскрыта стоимость самого дорогого дома под Москвой

ЦИАН: самый дорогой дом под Москвой продают почти за 5 миллиардов рублей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Самый дорогой загородный дом под Москвой продают почти за пять миллиардов рублей. Стоимость недвижимости для богатых в Подмосковье раскрыли аналитики ЦИАН в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Лот находится в поселке Барвиха на Рублево-Успенском шоссе и продается вместе с участком в 260 соток — будущему владельцу предлагают заплатить за него 4,76 миллиарда рублей. Дом площадью 8000 квадратных метров выглядит как дворец. Здание в духе европейского классицизма спроектировали итальянские архитекторы.

По словам риелторов, дом состоит из 12 блоков, в каждом из которых есть кухня и мастер-спальня. На прилегающем участке есть бассейн длиной 50 метров, спортивный зал, теннисный корт, зал для боулинга, спа-комплекс, концертная площадка и зимний сад. Для проживания персонала построен отдельный коттедж.

Второе место среди самых дорогих домов Подмосковья занимает трехуровневый особняк на Сколковском шоссе в деревне Немчиново за 2,4 миллиарда рублей. Дом площадью 2600 метров расположен на участке в 260 соток. Внутри есть пять спален, девять санузлов, зона спа, спортзал, гостиная с камином, домашний кинотеатр, винотека, кабинет и столовая на 14 персон. Для сотрудников охраны есть отдельный дом, а для няни и прислуги выделены отдельные блоки в главном здании.

Замыкает тройку лидеров замок в нормандском стиле, расположенный на Минском шоссе. За него будущим владельцам предлагают заплатить 2,38 миллиарда рублей. Внутри дома площадью более 2000 квадратных метров есть шесть спален, библиотека, бассейн, кабинет и SPA-салон. На прилегающем участке в 58 соток находятся гараж на четыре машины и большая площадка для барбекю.

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    Нина Ташевская
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