ФСБ закрыла религиозную школу эмиссаров Великого Турана после избиения детей

ФСБ: религиозную школу эмиссаров Великого Турана закрыли в Петербурге из-за избиения детей

В Санкт-Петербурге закрыли религиозную школу эмиссаров Великого Турана из-за избиение детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, выяснилось, что программа школы не была утверждена в Министерстве образования. Кроме того, лицензии и договоров об оплате учебное заведение также не имелось. Отмечается, что дети учились в данной школе по системе полного пансиона. Среди учеников были мигранты из стран СНГ.

Речь идет о деятельности эмиссаров медресе протурецкой международной религиозной организации «Сулейманджилар». Лидеров ячейки привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 5.26 КоАП («Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства»). Кроме того, возбуждено дело по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего лица»).

Медресе — это мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени.