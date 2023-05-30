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18:33, 30 мая 2023Экономика

ЦБ предупредил о рисках перегрева российской экономики

ЦБ увидел риски перегрева российской экономики на фоне отставания предложения от спроса

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Во втором квартале 2023 года российская экономика продолжает расти, однако есть риски, что она может войти в фазу перегрева. Об этом предупреждает Банк России в обзоре «О чем говорят тренды».

В первом квартале года рост ВВП страны составил 0,6 процента (с поправкой на сезонность) по сравнению с предыдущим кварталом. Аналогичные темпы сохраняются и в текущем квартале — положительно на динамику влияет высокий спрос со стороны государства и населения, а также повышение инвестиционной активности.

Однако динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от роста внутреннего спроса. «В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева, когда на дальнейший рост спроса будут в большей мере реагировать цены и гораздо в меньшей степени — производство», — сообщает Центробанк (ЦБ).

Регулятор также предупредил, что на фоне растущего потребительского спроса и ослабления рубля возрастают проинфляционные риски, что, в свою очередь, может привести к повышению текущих темпов роста потребительских цен и более быстрому повышению годовой инфляции.

Ранее ЦБ отмечал, что переходу российской экономики к росту во втором полугодии 2023 года угрожает дефицит кадров, технологические ограничения, а также слабость внешнего спроса.

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    Мария Грушко
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