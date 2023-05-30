ЦБ предупредил о рисках перегрева российской экономики

ЦБ увидел риски перегрева российской экономики на фоне отставания предложения от спроса

Во втором квартале 2023 года российская экономика продолжает расти, однако есть риски, что она может войти в фазу перегрева. Об этом предупреждает Банк России в обзоре «О чем говорят тренды».

В первом квартале года рост ВВП страны составил 0,6 процента (с поправкой на сезонность) по сравнению с предыдущим кварталом. Аналогичные темпы сохраняются и в текущем квартале — положительно на динамику влияет высокий спрос со стороны государства и населения, а также повышение инвестиционной активности.

Однако динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от роста внутреннего спроса. «В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева, когда на дальнейший рост спроса будут в большей мере реагировать цены и гораздо в меньшей степени — производство», — сообщает Центробанк (ЦБ).

Регулятор также предупредил, что на фоне растущего потребительского спроса и ослабления рубля возрастают проинфляционные риски, что, в свою очередь, может привести к повышению текущих темпов роста потребительских цен и более быстрому повышению годовой инфляции.

Ранее ЦБ отмечал, что переходу российской экономики к росту во втором полугодии 2023 года угрожает дефицит кадров, технологические ограничения, а также слабость внешнего спроса.