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05:41, 30 мая 2023Мир

При крушении яхты в Италии погибли уроженка России и сотрудники спецслужб

VareseNews: при крушении яхты в Италии погибли уроженка России и сотрудники спецслужб

Фото: Ciro De Luca / Reuters

50-летняя уроженка России и трое сотрудников секретных спецслужб погибли в результате крушения моторной яхты на озере Лаго-Маджоре в Италии. Об этом сообщает издание VareseNews.

По информации газеты, инцидент произошел у берегов селения Лизанца из-за начавшейся грозы с сильными порывами ветра. На борту 16-метровой яхты находились 25 человек, включая группу туристов, которая отмечала день рождения одного из членов компании.

Большинство пассажиров смогли доплыть до берега самостоятельно, еще нескольких человек подняли спасатели на борт своих катеров.

Уточняется, что погибшая россиянка Анна Божкова долгое время жила в местной провинции Варезе вместе с капитаном судна, которое потерпело крушение. Жертвами также стали сотрудник спецслужбы Израиля, а также два сотрудника итальянских секретных служб.

В марте сообщалось, что в Тихом океане после столкновения с китом затонула парусная яхта Raindancer. После этого четверым членам экипажа пришлось десять часов дрейфовать на спасательном плоту.

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    Марина Совина
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