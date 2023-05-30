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20:36, 30 мая 2023Бывший СССР

МИД Украины обратился к НАТО и призвал обеспечить гарантии безопасности

Глава МИД Украины Кулеба обратился к коллегам из НАТО и призвал дать гарантии безопасности
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел стран-участниц НАТО, а также призвал обеспечить гарантии безопасности на пути республики в альянс. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

«Я обратился ко всем 31 министру иностранных дел стран НАТО перед их неформальной встречей в Осло», — сообщил Кулеба. При этом глава украинского МИД не стал раскрывать конкретное содержание обращения к коллегам из НАТО.

Кроме того, он добавил, что на июльском саммите альянса в Вильнюсе необходимо укреплять институциональные связи между Украиной и организацией. Также, по словам Кулебы, нужно «сделать шаг» к вступлению страны в НАТО.

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    Кристина Есикова
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