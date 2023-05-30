Россиянин получит два миллиона рублей за незаконно проведенные в СИЗО два года

Жителю Петербурга, которого за время ареста бросила девушка, выплатят два миллиона рублей

Жителю Петербурга, которого во время его пребывания под арестом бросила девушка, выплатят два миллиона рублей за незаконное пребывание в СИЗО. Об этом сообщает РАПСИ.

Мужчина просил суд о взыскании компенсации в 10 миллионов рублей. Он рассказал, что нахождение в изоляторе было для него тяжелым испытанием. Из-за несправедливого обвинения он впал в депрессию. Также возлюбленная, узнав о его мнимой причастности к преступлению, ушла от него.

По данным следствия, 28 февраля 2020 года россиянина задержали за по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По решению суда его поместили в СИЗО. В мае 2022 года мужчину оправдали за непричастностью. Также приговор отменил меру пресечения и признал право мужчины на реабилитацию.