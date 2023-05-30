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18:22, 30 мая 2023Силовые структуры

Россиянин получит два миллиона рублей за незаконно проведенные в СИЗО два года

Жителю Петербурга, которого за время ареста бросила девушка, выплатят два миллиона рублей

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Жителю Петербурга, которого во время его пребывания под арестом бросила девушка, выплатят два миллиона рублей за незаконное пребывание в СИЗО. Об этом сообщает РАПСИ.

Мужчина просил суд о взыскании компенсации в 10 миллионов рублей. Он рассказал, что нахождение в изоляторе было для него тяжелым испытанием. Из-за несправедливого обвинения он впал в депрессию. Также возлюбленная, узнав о его мнимой причастности к преступлению, ушла от него.

По данным следствия, 28 февраля 2020 года россиянина задержали за по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По решению суда его поместили в СИЗО. В мае 2022 года мужчину оправдали за непричастностью. Также приговор отменил меру пресечения и признал право мужчины на реабилитацию.

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    Елизавета Новикова
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