Умер актер из сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин

Актер из сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин умер на 63-м году жизни

На 63-м году жизни скончался российский актер Николай Шатохин, известный своими ролями в сериалах «Каменская» и «Склифосовский». Об этом сообщила режиссер Ксения Зорина на своей странице Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена).

Кинематографистка поведала, что артист скончался в медицинском учреждении, однако не стала уточнять причину его смерти.

«Умер Коля Шатохин — потрясающий актер и замечательный человек. Умер он в больнице — так что даже его телефон сейчас в этой больнице, и оповестить его друзей по телефону родственники возможности не имеют», — написала режиссер.

Зорина добавила, что, по предварительному решению, прощание с актером состоится 1 июня в Московском театре юного зрителя.

Николай Шатохин родился 30 сентября 1960 года в Самаре, а в 1989-м окончил ГИТИС. До 1992-го работал в Московском ТЮЗе. Помимо этого, артист активно снимался в фильмах и сериалах, дебютировав в кино в 1988 году.

В фильмографии артиста более 70 проектов. Он исполнил главные роли в таких фильмах, как «Чувствительный милиционер» Киры Муратовой и «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова, а также принимал участие в съемках сериалов, среди которых — «Куприн», «Лекарство от смерти», а также картин «Меченосец», «Орда» и «Довлатов».