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09:16, 30 мая 2023Силовые структуры

Тренера по дайвингу осудили на 19 лет за совращение семи маленьких учениц

На Камчатке тренера по дайвингу осудили на 19 лет за совращение семи маленьких учениц

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Вилючинске 54-летнего тренера по дайвингу осудили на 19 лет за совращение семи маленьких учениц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю.

Кроме того, в течение 15 лет после выхода из колонии ему запретили обучать детей. Мужчину признали виновным по части четвертой статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего»).

По данным следствия, в период с 2015-го по 2018 год он преподавал на курсах по дайвингу детям в спортивно-оздоровительном комплексе. Чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, он приставал к девочкам в возрасте от девяти до 12 лет.

Дело было возбуждено и расследовано при оперативном сопровождении полицейских.

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    Елизавета Новикова
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