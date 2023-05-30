Один из самых разыскиваемых ФБР «русских хакеров» рассказал о своих доходах

Один из самых разыскиваемых ФБР русских хакеров Матвеев опроверг доходы в $400 миллионов

Один из самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) США русских хакеров Михаил Матвеев опроверг информацию о том, что заработал от 200 миллионов долларов до 400 миллионов долларов в виде выкупов после серии заражений инфраструктуры западных компаний программами-вымогателями. О своих доходах киберпреступник, известный в даркнете под ником Wazawaka, рассказал в интервью The Record.

«У меня нет этих денег, которые мне приписывает Министерство юстиции США. Откуда они взяли эти цифры? Мне просто интересно», — задался вопросом Матвеев.

При этом издание не исключает, что на самом деле Минюст подразумевал под этой суммой заработок не только Wazawaka, а группировов вымогателей. По мнению редакции The Record, лишь часть этих денег в итоге дошла до Матвеева.

Кроме того, журналисты заинтересовались, чем российский киберпреступник занимается сейчас. «Я хочу показать на своем примере, что IT в России все еще живы и здоровы. Не нужно ехать в США, чтобы зарабатывать деньги или учиться. У меня есть идея организовать проект по обучению детей кибергигиене, чтобы защитить их от разного рода атак. Например, ЦРУ и ФБР пытаются открыто вербовать наших граждан, и я хочу защитить их от этого», — сказал Матвеев.

Ранее Министерство юстиции США объявило Матвеева в розыск, а Госдеп назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы его поймать. Хакера обвиняют в связях сразу с тремя киберпреступными группировками (Babuk, LockBit и Hive), каждая из которых хорошо известна за пределами России, а особенно — в США. Все они управляли программами-вымогателями, которыми заражали системы жертв (как правило, крупных компаний), блокировали доступ к ним, после чего требовали выкуп за разблокировку.