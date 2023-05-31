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20:57, 31 мая 2023Силовые структуры

Непристойные танцы с российским подростком попали на видео

В Барнауле полиция возбудила дело о разврате за видео с непристойным танцем с подростком

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних после непристойных танцев с участием подростков в местном баре. Видео с вечеринки публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден бородатый мужчина, танцующий с девочкой-подростком. Движения россиянина похожи на половой акт.

В местном баре проводили вечеринку, на которую пускали молодежь от 14 лет. Видео оттуда попало в сеть, после чего участниками мероприятия заинтересовались правоохранительные органы.

В настоящее время идет поиск бородатого мужчины. Он танцевал с девочкой, которой 15 лет.

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    Любовь Ширижик
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