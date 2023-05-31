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11:04, 31 мая 2023Силовые структуры

Бастрыкин высказался за ограничение использования электросамокатов

Глава СКР Бастрыкин поддержал инициативу по ограничению использования электросамокатов

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поддержал инициативу по ограничению использования электросамокатов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР неоднократно указывал на проблемы безопасности людей и многочисленные факты травматизма при передвижении на электросамокатах. Бастрыкин также предлагает разработать меры ответственности сервисов аренды самокатов при несоблюдении условий, приводящих к ДТП.

В ведомстве отметили инициативу депутатов партии «Единая Россия», направленную на значительное уменьшение числа происшествий с использованием электросамокатов. Среди этих мер ограничение скорости прокатных устройств до 15 километров в час, запрет на их проезд по пешеходным улицам и возрастное ограничение на использование до 18 лет.

За последние три года число ДТП с участием электросамокатов выросло вдвое.

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    Любовь Ширижик
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