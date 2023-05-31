Бастрыкин высказался за ограничение использования электросамокатов

Глава СКР Бастрыкин поддержал инициативу по ограничению использования электросамокатов

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поддержал инициативу по ограничению использования электросамокатов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР неоднократно указывал на проблемы безопасности людей и многочисленные факты травматизма при передвижении на электросамокатах. Бастрыкин также предлагает разработать меры ответственности сервисов аренды самокатов при несоблюдении условий, приводящих к ДТП.

В ведомстве отметили инициативу депутатов партии «Единая Россия», направленную на значительное уменьшение числа происшествий с использованием электросамокатов. Среди этих мер ограничение скорости прокатных устройств до 15 километров в час, запрет на их проезд по пешеходным улицам и возрастное ограничение на использование до 18 лет.

За последние три года число ДТП с участием электросамокатов выросло вдвое.