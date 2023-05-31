Силовики раскрыли похищавшую деньги у россиян через интернет группировку

На Алтае накрыли группировку, похищавшую деньги клиентов сервиса поиска попутчиков

В Алтайском крае полицейские накрыли группировку, похищавшую деньги клиентов сервиса поиска попутчиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, с сентября 2021 по май 2022 года подельники регистрировались на онлайн-сервисе и размещали фиктивные предложения. На этом сайте потерпевшие подыскивали автомобили для дальних поездок. Клиентов, которые откликались на фейковые объявления, задержанные просили переходить для общения в мессенджер. Там они отправляли фишинговую ссылку для онлайн-оплаты. Однако эта ссылка вела на сайт-двойник, а те, кто воспользовался ей, раскрывали данные своих банковских карт. Затем сообщники списывали со счетов обманутых все деньги.

Отмечается, что потерпевшие лишились разных сумм — от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей. Однако правоохранители вышли на след злоумышленников, когда те собирались провернуть схему с жителем города Кирова. Тот чуть не лишился 3 миллионов рублей.

Задерживали членов группировки в Тюменской и Челябинской областях и Удмуртской Республике. Отмечается, что для аферы они использовали специальные компьютерные программы, интернет-боты и сервисы подмены номеров абонентов сотовой связи.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «г» части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ.