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19:59, 31 мая 2023Силовые структуры

Россиянка переспала с 14-летним племянником и совратила семилетнюю девочку

Под Омском девушка переспала с 14-летним племянником и совратила семилетнюю девочку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Омской области 18-летнюю девушку задержали за совращение 14-летнего племянника и домогательства к семилетней племяннице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, в июле 2021 года в селе Усть-Ишим девушка занялась сексом с племянником у себя дома, пока там не было родителей. По словам подростка, все произошло с его согласия. В августе подозреваемая пригласила в гости маленькую племянницу и насильно «облапала» ее.

Известно, что девочку воспитывает отец, а подросток растет в полной семье.

В отношении молодой тети возбудили дело по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») Уголовного кодекса РФ.

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    Елизавета Новикова
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