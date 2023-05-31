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09:39, 31 мая 2023Силовые структуры

Бывший прокурор российского города захотел отказаться от обруганной им судьи

Обвиняемый во взятке экс-прокурор Норильска потребовал замены судьи по его делу

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Норильском городском суде бывший прокурор города Хаваж-Бауди Гутаев потребовал заменить судью Анну Шатрову, которая рассматривает его уголовное дело о взяточничестве на сумму 12 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Матюшин.

По его словам, подсудимый просит передать дело другому судье, так как с Шатровой у него есть личный конфликт, который может повлиять на объективность приговора. Адвокат рассказал, что в материалах дела есть протокол прослушки квартиры Гутаева в 2019 году. Из него следует, что прокурор в беседе с братом обругал судью Шатрову за то, что она обещала ему назначить фигуранту уголовного дела мягкое наказание, но дала максимальное. Это обстоятельство могло вызвать личную неприязнь у судьи к Гутаеву, считает защита.

К тому же есть заявление о возбуждении уголовного дела против экс-прокурора по факту оскорбления им судьи Шатровой.

Гутаев обвиняется в двух эпизодах получения взяток на общую сумму 12 миллионов 100 тысяч рублей от двух норильских бизнесменов в 2018-2019 годах. Вместе с ним судят его брата Докку Гутаева, который был посредником при передаче денег.

Экс-прокурора уже дважды осудили за коррупцию и назначили 15 лет заключения.

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    Любовь Ширижик
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