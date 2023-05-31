Россиянин дал присягу террористам через голосовое сообщение и получил 22 года

В Ростове-на-Дону осудили на 22 года мужчину, давшего присягу лидеру ИГ в интернете

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 22 годам лишения свободы члена «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Николая Глазунова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 14 ноября 2020 года в колонии в Ставропольском крае фигурант дал присягу через голосовое сообщение лидеру ИГ. С 1 января по 20 марта 2021 года он вербовал других заключенных, предлагая им вступить в ряды террористической организации.

Отмечается, что первые четыре года своего срока Глазунов проведет в тюрьме.