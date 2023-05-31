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17:38, 31 мая 2023Культура

Объявлена программа книжного фестиваля «Красная площадь»

В Москве с 2 по 6 июня пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»

Фото: пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

В Москве анонсировали программу девятого книжного фестиваля «Красная площадь». Мероприятие пройдет с 2 по 6 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году более 400 издательств представят свои новинки. Помимо издательств из Санкт-Петербурга и Москвы, в мероприятии представят свои книги издательства из Белоруссии. Всего, по подсчетам организаторов, читателям будут доступны более 100 тысяч книг разных литературных жанров.

В течение пяти дней в программе фестиваля запланировано более 500 событий на 13 тематических площадках, среди которых площадка «Комиксы», «Нон-фишкн» и «История Отечества». Помимо этого, запланированы мероприятия, которые будут посвящены Году педагога и наставника, а также специальные музыкально-литературные программы. Отмечается, что фестиваль посетит заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева.

Вход на мероприятие свободный. В первый день мероприятие откроется с выступления пианиста Бориса Березовского и его учеников. Отмечается, что книги на фестивале будут стоить дешевле на 20 процентов, чем в книжных магазинах.

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    Варвара Кошечкина
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