Бывшего главу красноярского Росприроднадзора осудили за коррупцию

Экс-главу красноярского Росприроднадзора осудили на 8 лет за взятки на 800 тысяч рублей

В Красноярске бывшего главу Межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Калинина осудили на восемь лет за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Мужчина признан виновным по части 2 и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и будет обязан выплатить 1,5 миллиона рублей штрафа.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года к фигуранту обратился его заместитель и попросил за вознаграждение помочь предпринимателям быстро получить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Руководитель Росприроднадзора согласился. Отмечается, что заместитель выступил в роли посредника при передаче взяток осужденному. Всего Калинин получил 800 тысяч рублей.

Осужденный не признал вину. «Взяткодатели, а также посредник освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием в раскрытии преступлений», — добавили в прокуратуре.