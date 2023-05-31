Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:43, 31 мая 2023Силовые структуры

Бывшего главу красноярского Росприроднадзора осудили за коррупцию

Экс-главу красноярского Росприроднадзора осудили на 8 лет за взятки на 800 тысяч рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Красноярске бывшего главу Межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Калинина осудили на восемь лет за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Мужчина признан виновным по части 2 и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и будет обязан выплатить 1,5 миллиона рублей штрафа.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года к фигуранту обратился его заместитель и попросил за вознаграждение помочь предпринимателям быстро получить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Руководитель Росприроднадзора согласился. Отмечается, что заместитель выступил в роли посредника при передаче взяток осужденному. Всего Калинин получил 800 тысяч рублей.

Осужденный не признал вину. «Взяткодатели, а также посредник освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием в раскрытии преступлений», — добавили в прокуратуре.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Названа возможная причина отсутствия взрывов при попадании БПЛА в дома в Москве
    Военное значение последнего уничтоженного корабля украинского флота оценили
    Названа роль Дольфа Лундгрена в спин-оффе «Ведьмака»
    Бывшего главу красноярского Росприроднадзора осудили за коррупцию
    76-летняя москвичка потеряла более миллиона рублей во время снятия порчи
    Фитнес-эксперт посоветовал упражнения для прокачки мышц рук
    Начальник разведки Украины помог подсудному депутату выехать из страны
    Дочь Александра Серова пожаловалась на травлю со стороны матери в интернете
    Названы минусы льготной ипотеки
    Huawei выпустила умные часы с глюкометром
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.