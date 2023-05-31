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14:54, 31 мая 2023Силовые структуры

Россиянин получил 8,5 года колонии за поджог здания УФСБ

В Ростове-на-Дону осудили на 8,5 года мужчину, поджегшего здание краснодарского УФСБ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 8,5 года лишения свободы Игоря Паскаря, поджегшего здание УФСБ по Краснодарскому краю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 214 (Вандализм) и части 1 статьи 205 (Террористический акт) Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 12 июня 2022 года фигурант в Краснодаре поджег фитиль стеклянной бутылки по типу коктейля Молотова и бросил под плакат с патриотическим изображением. Кроме того, через несколько дней он бросил такую же смесь у центрального входа в здание УФСБ. Отмечается, что после поджога, Паскарь нанес на лицо красками две полосы желтого и синего цвета. В таком виде он ожидал задержания.

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    Екатерина Власова
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