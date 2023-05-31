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14:54, 31 мая 2023Мир

Москва уличила Великобританию в поощрении Украины к терактам в России

Посольство РФ: МИД Великобритании поощряет Украину к совершению терактов в России

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что Украина имеет право совершать атаки против России за пределами своей территории говорит о том, что Лондон поощряет Киев к совершению терактов в пределах российских границ. В этом уличили британскую сторону в комментарии посольства России, передает ТАСС.

«Воинственные заявления главы британской "дипломатии" нельзя рассматривать иначе как поощрение киевского режима к новым террористическим нападениям на гражданские объекты и мирных жителей нашей страны», — подчеркнули в российском дипведомстве. В посольстве предположили, что британское министерство считает жилые дома Москвы законными военными объектами.

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    Виктория Кондратьева
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