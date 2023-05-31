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13:50, 31 мая 2023Ценности

Бывшая жена Мамаева рассказала о тяжелой пластической операции

Бывшая жена футболиста Мамаева Алана рассказала, что перенесла тяжелую пластику на ягодицы

Фото: @alana_mamaeva

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала о тяжелой перенесенной пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Бывшая модель записала видео в сторис, в котором заявила, что после резкого похудения у нее начался птоз ягодиц (провисание тканей ягодиц — прим. «Ленты.ру»). При этом она отметила, что в течение шести лет в данной зоне у нее стояли импланты, которым потребовалась замена. «Из-за птоза импланты встали неправильно — из-за перенапряжения мышц они просто уезжали в сторону. Выглядело это, мягко говоря, некрасиво», — высказалась Мамаева.

В связи с этим женщина обратилась за помощью к звездным пластическим хирургам — Тимуру Хайдарову и Самиру Седышеву. «Самир делал подтяжку и лифтинг ягодиц, а Тимур заменил импланты», — уточнила она и пояснила, что быстро отошла от наркоза.

В апреле Алана Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры и раскрыла свой вес. Бывшая модель поделилась снимком, где позировала боком к камере в кожаных юбке и топе. При этом подписчики решили, что блогерша выглядит болезненно худой. В свою очередь она ответила на подобные заявления юзеров, отметив, что у нее в организме наблюдался временный сбой, из-за которого вес упал до 46 килограммов.

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    Карина Черных
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