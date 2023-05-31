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14:05, 31 мая 2023Интернет и СМИ

Замеченный в небе над Костромой «беспилотник» оказался частным самолетом

Замеченный в небе над Костромой летательный аппарат оказался двухместным самолетом

Кадр: Telegram-канал Mash

Предполагаемый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над микрорайоном Давыдовский в Костроме, попавший на видео местного жителя, оказался частным самолетом.

Мужчина рассказал, что вероятный беспилотник летел в сторону города Буй. Местный житель также сообщил об инциденте в службу 112. Telegram-канал Mash, опубликовавший видео, позднее уточнил, что замеченный в небе «беспилотник» на самом деле являлся легким двухместным самолетом, летевшим в аэропорт «Сокеркино».

На то, что объект на видео совсем не похож на БПЛА, писали и пользователи «ВКонтакте». Один из комментаторов в сообществе «ЧП Кострома | Новости | Происшествия» отметил, что это, скорее, легкомоторный самолет, например, Cessna-182.

На сайте правительства Костромской области со ссылкой на данные оперштаба сказано, что предполагаемый БПЛА оказался легким самолетом, который по плану полетов прибыл в Кострому по заказу частного лица.

О том, что в небе над Костромой был замечен именно частный самолет, написали многие российские СМИ — MK.RU, KP.RU, «Российская газета», РИА Новости, региональные «Kostroma.Today», «TOP24 News»

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Алина Гончарова
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