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14:34, 31 мая 2023Силовые структуры

В Подмосковье 14-летний подросток напал с ножом на бабушек и дедушку

В Подмосковье задержали подростка, изрезавшего ножом прабабушку, бабушку и дедушку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области задержали подростка, напавшего с ножом на прабабушку, бабушку и дедушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 31 мая мальчик из поселка Шаховская в Волоколамске изрезал сначала бабушек, а затем и деда, который проснулся из-за криков родственниц. Затем фигурант скрылся. Отмечается, что школьник совершил преступление без видимых причин.

Вскоре его поймали. По факту произошедшего возбуждено дело. Решается вопрос о проведении освидетельствования подростка в связи с неадекватным поведением и признаками опьянения.

Прокуратура Шаховского района поставила на контроль ход и результаты расследования данного дела, уточнили «Ленте.ру» в ведомстве.

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    Екатерина Власова
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