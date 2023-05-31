У российской пенсионерки украли миллион рублей под видом снятия порчи со змеями
В Москве аферистка обманом похитила 1,2 миллиона рублей у 76-летней пенсионерки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Днем в районе Гольяново к пожилой женщине подошла прохожая и представилась ясновидящей. Она сразу напугала ее порчей и спросила есть ли у той сбережения дома. Пенсионерка честно призналась, что есть 1,2 миллиона рублей.
Тогда «ясновидящая» предложила снять порчу, но для ритуала ей понадобились два сырых яйца, три щепотки соли и полотенце. Пенсионерка вынесла требуемое. Аферистка демонстративно разбила яйца, после чего появились и поползли по земле три мелкие змейки. Она схватила их и завернула в полотенце. Затем она попросила пенсионерку вынести скотч, свечку и деньги. Их она тоже завернула в сверток и отдала потерпевшей, наказав не вскрывать три дня и три ночи.
Пенсионерка дома все-таки развернула «заклятие», но внутри было пусто. Она обратилась в полицию.
Правоохранители начали поиск мошенницы.