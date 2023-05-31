Протестующие в Канаде оскорбляли сотрудников российского посольства

Посол РФ в Канаде Степанов: протестующие оскорбляли сотрудников дипмиссии и их семьи

Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил о растущей агрессивности участников акций протеста у российского посольства и отсутствии реакции властей страны, несмотря на просьбы Москвы обратить внимание на ситуацию. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Степанов рассказал, что протестующие оскорбляют не только сотрудников дипведомства, но членов их семей и детей. Когда работники выезжают и въезжают в посольство, активисты пытаются создать препятствия для движения автотранспорта, что на оживленной улице возле посольства грозит возникновением ДТП.

Например, как рассказал дипломат, протестующие навешивают флаги Украины на лобовое стекло проезжающего автомобиля, закрывая таким образом обзор водителю обзор. «Мы официально все эти проблемы перед канадской стороной ставим», — подчеркнул собеседник агентства, отметив, что ответы приходят редко и не те, которые бы удовлетворили Москву.

При этом какого-либо усиления мер безопасности у дипмиссии не наблюдается. «Более того, те самые агрессивные протестующие пытаются вывешивать плакаты, транспаранты на то, что является нашей собственностью, на ограду посольства. По Венской конвенции о дипломатических сношениях это ответственность Канады охранять дипломатическую миссию от покушений на ее суверенитет», — заявил Степанов.

Как отметил посол, у здания российского посольства нет постоянной охраны ни со стороны королевской конной полиции, ни со стороны оттавской полиции.