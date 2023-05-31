Театр имени Пушкина в Москве покажет пять спектаклей в начале июня

В Московском драматическом театре имени Пушкина покажут пять спектаклей в начале июня

В Московском драматическом театре имени Пушкина покажут пять спектаклей в начале июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В пятницу, 2 июня, будет представлена пьеса «Инспектор пришел». Английский психологический детектив, наглядно демонстрирующий главный закон природы — «все связано со всем».

4 июня в 19:00 в театре покажут спектакль «Заповедник», созданный по мотивам одноименного произведения Сергея Довлатова. В постановке рассказывается, как интеллигентный писатель Борис Алиханов приезжает в музей-заповедник Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом. Там греются чудаковатые экскурсоводы, любознательные туристы и эксцентричные местные жители. Режиссером спектакля выступил Игорь Теплов, а художественным руководителем — Евгений Писарев.

Постановку под названием «Обещание на рассвете» покажут 5 июня. Трогательная драма о том, как любовь и безусловная поддержка матери помогают пережить все испытания, выпавшие на долю главного героя — успешного французского писателя Ромена Гари.

Режиссер Юрий Муравицкий и молодая команда актеров театра имени Пушкина представит 8 и 23 июня свою версию пьесы Карло Гальдони про ловкого слугу Труффальдино — «Слуга двух господ». Постановщики взглянули на нее глазами современных скоморохов.

14 июня покажут изобретательную булгаковскую сатиру на театральные штампы, а заодно — на попытки бюрократов вмешаться в искусство — «Багровый остров». Действие разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор.

«Лето — это не только время отпусков и каникул, но и идеальная возможность для посещения театра (...). Театр Пушкина подготовил подборку спектаклей для самых незабываемых июньских вечеров», — говорится в пресс-релизе.

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра имени Пушкина.