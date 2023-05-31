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17:15, 31 мая 2023Силовые структуры

Главу ячейки запрещенной в России террористической организации осудили на 17 лет

В Ростове-на-Дону дали 17 лет главе ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы Джеббара Бекирова за создание ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и части 1 статьи 30, статьи 278 («Покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК РФ.

По данным ведомства, в 2019 году Бекиров создал ячейку террористической организации в Крыму. Он вовлек в нее Завура Абдуллаева, Рустема Мурасова и Рустема Таирова. Отмечается, что глава ячейки проводил собрания по изучению идеологию, подбирал материал и правила конспирации, а трое участников посещали такие собрания. С января по июнь 2019 года они занимались вербовкой граждан в ряды террористической организации.

Абдуллаева, Мурасова и Таирова также осудили. Они получили по 12 лет колонии строгого режима.

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    Екатерина Власова
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