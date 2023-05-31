Сообщения о взрывах в Саки не подтвердились

Сообщения о взрывах в Саки в Крыму не нашли подтверждения

Информация о взрывах в крымском городе Саки не подтвердилась.

Ночью 30 мая украинские Telegram-каналы опубликовали сообщения, в которых говорится о взрывах в Саки. Авторы одной из публикации ссылались на анонимного подписчика канала, при этом других подробностей произошедшего, а также фото или видео с места событий нет.

В другой публикации к сообщению о взрыве прикреплена ссылка-приглашение на вступление в украинский Telegram-канал — новость о взрыве является кликбейтной рекламой.

В крымских Telegram-каналах и местных СМИ информации о взрыве нет, кроме того, подобных сообщений под авторством местных жителей не обнаружено и в соцсетях. Власти Крыма также не сообщали об инцидентах в районе Саки. Представители местных администраций неоднократно призывали жителей доверять только официальным данным. Как сообщал в марте советник советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, вся официальная информация о каких-то серьезных происшествиях моментально появляется на страницах местных властей и СМИ.

Информация о взрывах в Саки получила распространение в украинских СМИ. Российские издания назвали эти сообщения фейковыми.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»