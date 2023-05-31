Возле российской воинской части задержали украинца с рацией и телефонами

Под Тверью украинца с четырьмя телефонами и рацией задержали у воинской части РВСН

43-летнего гражданина Украины с рацией и четырьмя телефонами задержали возле воинской части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уроженца Хмельницкой области заметили возле ограды. Караульные вызвали группу быстрого реагирования. У украинца изъяли еду, рацию, сенсорные и кнопочный телефоны, а также аккумулятор.

Известно, что после переезда с Украины мужчина поселился в поселке Селижарово и стал продавать древесину. Во время допроса он не сказал, что делал возле части, находящейся в 100 километрах от его дома.