Во Владикавказе начали благоустраивать набережную

Во Владикавказе к сентябрю благоустроят участок набережной

Во Владикавказе начались работы по благоустройству участка набережной реки Терек. Об этом сообщается в Telegram-канале главы администрации местного самоуправления Вячеслава Мильдзихова.

Отмечается, что на набережной планируют обустроить тротуарную часть. Полностью будет переделан спуск с верхнего яруса набережной на нижний, появится пандус. Также планируется построить смотровую площадку и реконструировать технический мостик, который будет отреставрирован. Он свяжет два берега.

Благоустройство также коснется смотровой башни, которая является достопримечательностью города. «Уверен, данная зона станет любимой у гостей и у жителей Владикавказа. Работы по благоустройству планируется завершить к 1 сентября», — сообщил Мильдзихов.