Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:58, 31 мая 2023Моя страна

Во Владикавказе начали благоустраивать набережную

Во Владикавказе к сентябрю благоустроят участок набережной

Фото: Администрация города Владикавказ

Во Владикавказе начались работы по благоустройству участка набережной реки Терек. Об этом сообщается в Telegram-канале главы администрации местного самоуправления Вячеслава Мильдзихова.

Отмечается, что на набережной планируют обустроить тротуарную часть. Полностью будет переделан спуск с верхнего яруса набережной на нижний, появится пандус. Также планируется построить смотровую площадку и реконструировать технический мостик, который будет отреставрирован. Он свяжет два берега.

Благоустройство также коснется смотровой башни, которая является достопримечательностью города. «Уверен, данная зона станет любимой у гостей и у жителей Владикавказа. Работы по благоустройству планируется завершить к 1 сентября», — сообщил Мильдзихов.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Макрон сравнил решение Путина с сильнейшим электрошоком для НАТО
    Названы способы защитить ребенка от жары
    Россиян предупредили об опасных для детей дачных цветах
    Россиянам назвали отели ОАЭ с бесплатным отдыхом для детей
    Российские ученые предложили использовать в создании автомобилей листья пальмы
    Фитнес-тренер посоветовала тренировку для самых ленивых
    Мэры подрались в российском городе
    Задолжавшая налоговой 311 миллионов Лерчек вновь угодила в скандал. Ее адвоката уличили в подлоге
    В ЛНР полиция задержала заработавшего 14,5 миллиона рублей «черного» банкира
    Раскрыты все продукты Apple на WWDC
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.