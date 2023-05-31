В России ввели запрет на вывоз патронов и гильз из страны

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз

В России ввели временный запрет на вывоз патронов и гильз с территории страны. Об этом сообщается на сайте правительства.

Из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления следует, что мера касается патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для оружия определенных калибров. При этом запрет не распространяется на боеприпасы для обеспечения деятельности Вооруженных сил России и других воинских формирований.

«Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», — подчеркивается в сообщении.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении закон о передаче конфискованных товаров легкой промышленности под нужды Минобороны и МЧС. Ранее попадающие под эту категорию изделия после изъятия уничтожались.