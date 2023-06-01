Силовики начали поиск аферистов за шантаж девушек голыми фото после «кастингов»

В Москве аферисты шантажируют девушек голыми фото с фейковых кастингов для съемок клипов

Правоохранители разыскивают мошенников, делающих голые фото москвичек на фейковых кастингах для съемок клипов и затем шантажирующих их. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, аферисты притворяются сотрудниками модельных агентств, которые ищут девушек для массовки в клипы звезд. Они выкладывают объявления в группы или пишут в личные сообщения.

Затем обманщики приглашают москвичек на якобы онлайн-кастинг. Там моделей просят продемонстрировать свое обнаженное тело для получения главной роли. Фигуранты в этот момент делают фотографии, а затем шантажируют потерпевших, обещая обнародовать интимные кадры. Для сохранения приватности злоумышленники требуют заплатить.

Отмечается, что сейчас известно о двух пострадавших.