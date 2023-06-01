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21:49, 1 июня 2023Мир

Названа дата инаугурации Эрдогана

Инаугурация Эрдогана с участием иностранных лидеров состоится в субботу, 3 июня
СюжетВыборы в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Инаугурация главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров состоится в субботу, 3 июня, сообщил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал 24TV.

По его словам, в пятницу, 2 июня, состоится присяга депутатов нового созыва парламента. «В субботу господин президент также принесет присягу в парламенте, посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир)», — сказал он.

Алтун добавил, что после церемонии инаугурации президент Турции обнародует новый состав кабинета министров.

28 мая Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах, отправив ему телеграмму. Российский лидер отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика.

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    Марина Совина
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