Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента», — говорится в оправленной Эрдогану телеграмме.

Российский лидер назвал победу Эрдогана закономерным результатом самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и создание газового хаба.