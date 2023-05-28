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21:43, 28 мая 2023Россия

Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Фото: Alexander Demyanchuk/Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента», — говорится в оправленной Эрдогану телеграмме.

Российский лидер назвал победу Эрдогана закономерным результатом самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и создание газового хаба.

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    Марина Совина
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