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20:34, 1 июня 2023Силовые структуры

Неизвестные через окно проникли в квартиру московского бизнесмена и ограбили его

В Москве неизвестные проникли в квартиру бизнесмена и ограбили его на 21 миллион рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве пятеро неизвестных через окно проникли в квартиру гендиректора компании «Таксити» Феликса Маргаряна и ограбили его на 21 миллион рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В ночь на 31 мая злоумышленники пробрались домой к бизнесмену, распылили ему в лицо баллончик, избили его и вынесли из квартиры украшения. Помимо этого, были украдены деньги и пять дорогих часов брендов Breguet, Cartier, Louis Moinet, Ulysse Nardin, Patek Philippe.

У пострадавшего диагностировали ушибленную рану головы и ссадины. Сейчас полиция проводит проверку и разыскивает преступников.

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    Елизавета Новикова
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