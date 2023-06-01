Женщина последовала совету бывшей свекрови и обожгла лицо

В Великобритании женщина приготовила яйцо в микроволновке и обожгла лицо

Жительница Великобритании обожгла лицо после того, как приготовила яйцо по совету свекрови. Об этом сообщает The Independent.

37-летняя Шафия Башир из города Болтон, графство Большой Манчестер, рассказала, что несколько лет назад последовала совету бывшей свекрови, которая рассказала, что яйцо пашот можно приготовить в микроволновой печи. Башир наливала в кружку кипяток, затем клала в воду яйцо и ставила его в микроволновку на несколько минут. По словам женщины, она варила яйца подобным образом в течение трех лет.

Однажды Башир решила в очередной раз приготовить блюдо в микроволновке. Когда яйцо сварилось, она собралась почистить его и прикоснулась к нему холодной металлической ложкой. Внезапно оно взорвалось и обожгло лицо женщины. «Это была самая мучительная боль в моей жизни», — утверждает Башир.

Она побежала к раковине и держала лицо под струей холодной воды в течение 20 минут. Несмотря на это, легче ей не становилось. Башир попросила приятеля присмотреть за ее дочерью и отправилась в больницу. Врачи оказали пострадавшей помощь, однако, по ее словам, сильная боль прошла только спустя 12 часов.

Сейчас ожоги полностью зажили, а на лице британки не осталось шрамов. Тем не менее она призвала людей отказаться от приготовления яиц в микроволновке. Отмечается, что такой способ популярен в социальных сетях и многие люди им пользуются.

Ранее сообщалось, что житель Австралии получил тяжелые ожоги и попал в больницу после взрыва электронной сигареты у него в кармане. Австралийцу потребовалось несколько операций, в том числе пересадка кожи, а всего он провел в больнице две недели.