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15:00, 30 мая 2023Из жизни

Мужчина попал в больницу на две недели после взрыва вейпа в кармане

Daily Mail: австралиец получил ожоги третьей степени в результате взрыва вейпа в кармане

Фото: Dovpo Offical / Unsplash

Житель австралийского города Перт получил тяжелые ожоги и попал в больницу после взрыва электронной сигареты у него в кармане. Об этом сообщает Daily Mail.

Вейп вспыхнул в кармане брюк 40-летнего мужчины. В результате он получил ожоги бедра третьей степени и был срочно госпитализирован. Австралийцу потребовалось несколько операций, в том числе пересадка кожи, а всего он провел в больнице две недели.

Несмотря на оперативные действия врачей ожогового отделения, для полного восстановления пострадавшему понадобится «несколько лет постоянного лечения».

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После выхода из больницы мужчина заявил, что сожалеет о своем увлечении электронными сигаретами. «Никогда даже не пытайтесь вейпить. Это было худшее решение в моей жизни», — сказал он.

Ранее сообщалось, что уроженец шотландского города Килмарнок, Великобритания, получил ожоги третьей степени из-за взрыва электронной сигареты. Мужчине пришлось быстро снять с себя штаны на глазах у посетителей, чтобы потушить пожар.

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    Алиса Дмитриева
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