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Мужчина получил тяжелые ожоги из-за взрыва электронной сигареты

Daily Record: в Великобритании мужчина получил ожоги третьей степени из-за взрыва вейпа

Фото: Action Images / Alex Morton / Reuters

Уроженец шотландского города Килмарнок, Великобритания, Блэйр Тернбулл, получил ожоги третьей степени из-за взрыва электронной сигареты. Об этом сообщает Daily Record.

Инцидент произошел в баре, куда мужчина пришел со своим отцом. 26-летний Тернбулл увидел, как из кармана его брюк, где находился вейп, идет дым. Когда мужчина засунул руку в карман, аппарат неожиданно взорвался.

Тернбуллу пришлось быстро снять с себя штаны на глазах у посетителей, чтобы потушить пожар. Электронная сигарета прожгла дыру в брюках и оставила тяжелый ожог на ноге мужчины. «Ожоги настолько сильные, что прожгли до самых сухожилий», — рассказывает пострадавший.

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Мужчина был экстренно доставлен в больницу, где врачи очистили его раны, куда попали аккумуляторная кислота и масло для вейпа. Для заживления раны потребовалась пересадка кожи с бедра.

Помимо ноги устройство обожгло руку Тернбулла. «Волдыри были на всех пальцах, кроме среднего, и на ладони три или четыре огромных волдыря», — говорит мужчина.

Тернбулл утверждает, что больше никогда не будет класть электронные сигареты в карман. Мужчина также призывает людей не повторять его ошибку и не хранить вейпы рядом с собой.

Ранее сообщалось, что 23-летнего жителя Малайзии арестовали после того, как видео, на котором он дает ребенку электронную сигарету, попало в сеть. Ролик быстро стал вирусным и получил множество неодобрительных комментариев.

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Алиса Удовик
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