Мужчина дал электронную сигарету семимесячному ребенку

Malay Mail: 23-летнего мужчину из Малайзии арестовали после того, как он дал ребенку вейп

23-летнего жителя Малайзии арестовали после того, как видео, на котором он дает ребенку электронную сигарету, попало в сеть. Об этом сообщает Malay Mail.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что видео опубликовала младшая сестра матери семимесячной девочки. На кадрах видно, как друг семьи берет ребенка на руки и засовывает ему в рот вейп. Ролик быстро стал вирусным и получил множество неодобрительных комментариев.

Мать ребенка подала жалобу на мужчину в субботу, 6 августа. После этого он был арестован сотрудниками отдела уголовного розыска города Джохор-Бару. Полицейские добились пятидневного предварительного заключения мужчины под стражу. Обвиняемому будет вынесен приговор по малайзийскому Закону о детях 2001 года, который запрещает подвергать ребенка опасности получения физических или эмоциональных травм.

Ранее сообщалось, что в штате Гуджарат, Индия, спасли новорожденного ребенка, которого родители закопали заживо. Девочку, оставленную в поле, нашел фермер.