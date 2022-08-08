Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Родители заживо закопали новорожденного ребенка

Times Now News: в Индии родители заживо закопали в поле новорожденную девочку

Фото: Adrees Latif / Reuters

В штате Гуджарат, Индия, спасли новорожденного ребенка, которого родители закопали заживо. Об этом сообщает Times Now News.

Девочку, оставленную в поле, нашел фермер. Полиции удалось разыскать и арестовать ее родителей. Отца и мать младенца нашли в разных округах штата. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и оставлении ребенка в опасности.

Полицейские предполагают, что супруги решили избавиться от новорожденной, потому что хотели сына, а не дочь. По словам самих родителей, они выбросили девочку, поскольку думали, что не смогут найти деньги, чтобы оплатить ее лечение. Она родилась раньше срока с весом ниже нормы и проблемами со здоровьем, а ее отец недавно лишился работы на ферме.

Материалы по теме:
Ходячие мертвецы Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Ходячие мертвецыИх похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
21 марта 2018
Тела идут Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
Тела идутТысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
29 октября 2017

Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар спасли трехлетнюю девочку, которую мать и бабушка похоронили заживо. Плач ребенка услышали женщины, которые собирали хворост рядом с кладбищем на берегу реки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Решение Саудовской Аравии назвали унизительным для Байдена
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки
Блогерша раскрыла простой «цыганский» метод удалить пятна с белой одежды
Дочь потребовала вскрыть могилу лидера самой кровавой ОПГ России
Делавшего кукол из детских трупов россиянина оставили в психбольнице
Россия выведет из-под инспекции свои объекты по Договору о СНВ
Сотрудница отеля назвала три самых негигиеничных предмета в гостиничном номере
Обнаружен источник древнего кислорода до появления фотосинтеза
Тонны апельсинов оставили гнить из-за торговых споров с Европой
Родители заживо закопали новорожденного ребенка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.