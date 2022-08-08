Родители заживо закопали новорожденного ребенка

Times Now News: в Индии родители заживо закопали в поле новорожденную девочку

В штате Гуджарат, Индия, спасли новорожденного ребенка, которого родители закопали заживо. Об этом сообщает Times Now News.

Девочку, оставленную в поле, нашел фермер. Полиции удалось разыскать и арестовать ее родителей. Отца и мать младенца нашли в разных округах штата. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и оставлении ребенка в опасности.

Полицейские предполагают, что супруги решили избавиться от новорожденной, потому что хотели сына, а не дочь. По словам самих родителей, они выбросили девочку, поскольку думали, что не смогут найти деньги, чтобы оплатить ее лечение. Она родилась раньше срока с весом ниже нормы и проблемами со здоровьем, а ее отец недавно лишился работы на ферме.

Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар спасли трехлетнюю девочку, которую мать и бабушка похоронили заживо. Плач ребенка услышали женщины, которые собирали хворост рядом с кладбищем на берегу реки.

