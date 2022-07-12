Жители села спасли заживо похороненного ребенка

Times Now: в индийском штате Бихар мать и бабушка заживо похоронили трехлетнюю девочку

Жители индийского штата Бихар спасли трехлетнюю девочку, которую мать и бабушка похоронили заживо. Об этом сообщает Times Now.

Плач ребенка услышали женщины, которые собирали хворост рядом с кладбищем на берегу реки. Поначалу они испугались, так как подумали, что это кричат призраки.

Вскоре рядом с кладбищем собрались жители ближайшего села. Они поняли, что кто-то похоронен заживо, раскопали землю и нашли трехлетнюю девочку, чей рот был забит глиной.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Девочка не знала названия своей деревни, но сказала, что ее зовут Лали, а ее родители — Раджу Шарма и Реха Шарма.

«Мои мама и бабушка привели меня к кладбищу. Поскольку я плакала, они забили мне рот глиной и закопали меня», — сообщил ребенок врачам и полиции.

В полиции сообщили, что ведут розыск родителей девочки и выясняют, в какой деревне она жила.

Ранее сообщалось, что семья из деревни вблизи индийского города Банихал, союзная территория Джамму и Кашмир, заживо похоронила новорожденную девочку после того, как врачи ошибочно констатировали ее смерть. Спустя час после похорон родители выкопали младенца из могилы для перезахоронения в связи с протестами местных жителей и обнаружили, что девочка жива.